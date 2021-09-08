أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن طيران الإمارات أصبحت أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين في عام 2020 بعدد 15.8 مليون مسافر.

طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية في 2020

ونقلت طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية 1.2 مليون عميل عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس من عام 2021 مقارنة بـ402 ألف عميل في المدة ذاتها من عام 2020 ، وذلك بعد تخفيف دبي إجراءات الإغلاق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، حيث فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين من عدد قليل من المدن في يوليو 2020، إلى أكثر من 120 وجهة اليوم، بالإضافة إلى أن طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية تعتزم إطلاق أكثر من 20 مساراً لطيران الإمارات بحلول أكتوبر المقبل.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» :



«طيران الإمارات» أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين بعدد لامس 16 مليون مسافر في عام 2020. pic.twitter.com/id3TM99fDP — بو فارس (@bofares2021) September 7, 2021

وتسعى طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية في 2020 دائماً إلى توفير أفضل تجربة طيران لمسافريها، وتزويدهم بكل جديد في السفر عبر العالم ، وتمكنت طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية من تجاوز تداعيات وباء كورونا وتوفير سفر آمن لعملائها في الأشهر الماضية.



حيث تسعى طيران الإمارات أكبرناقلة عالمية دائماً لتسهيل إجراءات السفر لعملائها في 2019، اختبرت التكنولوجيا البيومترية في مختلف نقاط اتصال رحلة العملاء عبر المطار ، وفي عام 2020 بدأت بتطبيق المسار السريع بالتكنولوجيا البيومترية، حيث شغلت أكثر من 30 كاميرا بيومترية في مركزها بمطار دبي الدولي، حيث تشمل كاونترات إجراءات السفر، وعلى مداخل صالات الدرجتين الأولى والأعمال وبعض بوابات الصعود إلى الطائرات.

وقدمت طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية أكشاك الخدمة الذاتية لعملائها في سبتمبر 2020 التي تتيح لهم إنهاء الإجراءات واختيار المقاعد وتسليم حقائبهم، ونتيجة لتزايد العملاء استخدام هذه الأكشاك، تعتزم طيران الإمارات أكبر ناقلة عالمية توفير 6 أكشاك خدمة ذاتية أخرى في منطقة إجراءات الدرجتين الأولى والأعمال في سبتمبر الجاري