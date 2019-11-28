طيران الإمارات تستعد لإطلاق طائرة "التسامح" غداً بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 48

تستعد طيران الإمارات لتنظيم رحلة تاريخية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 48، حيث جهزت إحدى طائراتها من طراز إيرباص A380 العملاقة بملصق «عام التسامح»، وأصبحت الطائرة جاهزة للإقلاع في الرحلة لمرة واحدة غداً الجمعة، التي ستضم أشخاصاً من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية التي تشكّل نسيج مجتمع الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة عبر «تويتر»: «أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بفضل صناعة الطيران، التي تختصر المسافات وتجمع الناس وتربط المجتمعات مع بعضها بعضاً.

واحتفالاً باليوم الوطني سوف تقلع رحلة طيران الإمارات التاريخية يوم 29 نوفمبر، وعليها أفراد من أكثر من 200 جنسية تشكل نسيج مجتمع الإمارات».

ويرسم ملصق «عام التسامح» صورة بانورامية لسلسلة بشرية من خلفيات وثقافات متنوعة يرفعون أيديهم المتشابكة تضامناً، ويحتفلون برسالة الإمارات لتعدد الثقافات. ويزين الملصق الملون جانبي الهيكل الخارجي للطائرة.

وعقب هذه المهمة سوف تخدم هذه الطائرة، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مختلف محطات شبكة A380، التي تضم أكثر من 50 وجهة، لنشر رسائل التسامح والاحترام المتبادل أينما حلت.

وسوف يتمكن سكّان الدولة من رصد الطائرة، حيث ستحلّق على ارتفاعات منخفضة، قبالة ساحل أم القيوين في الساعة 1145 صباحاً، ورأس الخيمة 1155 صباحاً، والفجيرة 12:05 ظهراً.

ويمكن مشاهدة الطائرة أيضاً في مدينة العين، وقبالة سواحل أبوظبي 12:25 ظهراً، وكذلك على كورنيش الشارقة وعجمان 12:35 و12:45 على الترتيب، قبل أن تتخذ خط سيرها على طول ساحل دبي لتهبط في مطار دبي الساعة الواحدة ظهراً.