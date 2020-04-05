طيران الإمارات تعتزم بدء عملياتها لوجهات محددة اعتباراً من اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن السلطات الاماراتية منحت شركة "طيران الامارات" الموافقة لنقل المسافرين من الإمارات إلى بعض الوجهات، ونتيجة لذلك، ستبدأ الشركة اعتباراً من اليوم عملياتها إلى وجهات محددة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، المتعاملين الراغبين السفر الاتصال بـ"طيران الإمارات" مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجوزات السفر.

وأوضحت أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون لمسح حراري في مطار دبي الدولي. كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وذكرت أن هذا التطور يأتي بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت عبر مطارات الامارات اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً يوم 24 مارس لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال خلال هذه الفترة.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة المتعاملين والمتجمع والموظفين.

كانت "طيران الإمارات" أعلنت انها ستبدأ رحلاتها إلى خمس وجهات اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين.

وستعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.