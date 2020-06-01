طيران الإمارات تُعلن الاستغناء عن عدد من موظفيها بسبب تداعيات جائحة كورونا

قالت شركة طيران الإمارات إنها اضطرت لتسريح بعض العاملين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا دون الإعلان عن أعداد الوظائف التي تم تسريحها

وقال المتحدث باسم الشركة "سعينا للحفاظ على الأسرة الحالية كما هي، واستعرضنا جميع السيناريوهات الممكنة من أجل الحفاظ على عملياتنا لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا مضطرون للأسف لتوديع عدد قليل من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا".