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طيران الإمارات تُعلن الاستغناء عن عدد من موظفيها بسبب تداعيات جائحة كورونا

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 05:23
طيران الإمارات تُعلن الاستغناء عن عدد من موظفيها بسبب تداعيات جائحة كورونا
طيران الإمارات
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قالت شركة طيران الإمارات إنها اضطرت لتسريح بعض العاملين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا دون الإعلان عن أعداد الوظائف التي تم تسريحها

قالت شركة طيران الإمارات إنها اضطرت لتسريح بعض العاملين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا دون الإعلان عن أعداد الوظائف التي تم تسريحها

وقال المتحدث باسم الشركة "سعينا للحفاظ على الأسرة الحالية كما هي، واستعرضنا جميع السيناريوهات الممكنة من أجل الحفاظ على عملياتنا لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا مضطرون للأسف لتوديع عدد قليل من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا".

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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