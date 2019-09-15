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طيران الإمارات غير متفائلة بعودة بوينج 737 ماكس هذا العام

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:17
طيران الإمارات
طيران الإمارات
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قال السويدي للصحفيين في دبي إن الإمارات ستجري عملية لإعادة اعتماد الطائرة بدلا من أن تقتدي بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية

قال سيف محمد السويدى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الأحد إنه ليس متفائلا إزاء عودة الطائرة بوينج 737 ماكس إلى العمل في الربع الرابع من العام الحالي، مضيفا أن ذلك سيكون في الربع الأول من 2020 على الأرجح.

وقال السويدي للصحفيين في دبي إن الإمارات ستجري عملية لإعادة اعتماد الطائرة بدلا من أن تقتدي بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وأوضح أنه يتوقع استكمال عملية التصديق على مبنى المسافرين الجديد الذي يقام بين مدرجي مطار أبوظبي بنهاية العام.

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Via SyndiGate.info


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