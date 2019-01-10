عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية ترتفع بنسبة 38.6 % خلال 9 أشهر

بلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 8.189 مليار ريال

بلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2018 نحو 27.91 مليار ريال مقارنة بـ 20.15 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة قفزة نسبتها 38.6 في المائة، ما يعادل 7.77 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط نسبة عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية من إجمالي الاستثمارات بنهاية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 1.06 في المائة مقارنة بـ 0.51 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2017.

يذكر أن بيانات الفترة عام 2018 و2017، التي استند إليها تحليل وحدة التقارير، تعد بيانات أولية لـ "ساما"، وسيتم تحديثها بعد الانتهاء من المسح الميداني للاستثمار الأجنبي، أما بيانات الربع الثالث 2018 فهي بيانات تقديرية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 1.485 تريليون ريال - بيانات تقديرية لـ"ساما" - مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة بنحو 141 مليار ريال مقارنة بنحو 1.343 تريليون ريال - بيانات أولية - بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتفرع منها خمسة فروع ثانوية، والفروع الرئيسية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شكل نحو 59.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2018 حيث بلغت قيمتها نحو 879.81 مليار ريال (بيانات تقديرية).

في حين شكلت "استثمارات الحافظة" نحو 22.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 340.29 مليار ريال (بيانات تقديرية).

وتنقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول "سندات الدين" التي بلغت قيمتها نحو 204.57 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، التي بلغت قيمتها نحو 135.72 مليار ريال (بيانات تقديرية).

والثالث من أنواع الاستثمارات الأجنبية في السعودية "الاستثمارات الأخرى" بلغت قيمتها نحو 264.35 مليار ريال (بيانات تقديرية) شكلت نحو 17.8 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2018.

وتنقسم "الاستثمارات الأخرى" إلى ثلاثة أقسام الأول "القروض" التي تبلغ قيمتها 114.99 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "العملة والودائع" بقيمة 94.31 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" بلغت قيمتها نحو 55.05 مليار ريال (بيانات تقديرية).

وبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 8.189 مليار ريال، بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

أما في الربع الثاني من 2018 فبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية نحو 9.943 مليار ريال نسبتها نحو 1.1 من مجموع الاستثمارات الأجنبية.

أما عائدات الربع الثالث 2018 فقد بلغت قيمتها نحو 9.28 مليار ريال تشكل نحو 1.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية.

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