عاجل: منصة البث تويتش تتعرض لاختراق!

تعرضت منصة بث ألعاب الفيديو تويتش الشهيرة والمملوكة من قبل Amazon Game Studios لاختراق أدى إلى تسريب بيانات سرية لمشروع منافس لـ Steam لم يتم الكشف عنه بعد.

كما تضمت التسريبات الأكواد المصدرية لأنظمة الشركة وتفاصيل ومعلومات سرية تخص رواتب منشئي المنصة حسبما ذكرت The Verge.

ومن المحتمل أنه قد تم اختراق كلمات المرور ومفاتيح البث أيضًا ومشاركتها كجزء من التسريب، لذلك ينصح بتغييرها وتمكين التحقق الثنائي 2FA في أقرب وقت ممك لتلافي فقدان الحساب.

وأوردت VGC أن المخترق شارك رابط تورنت بحجم 125 جيجابايت على 4Chan يوم الأربعاء يحمل جميع التسريبات للوثائق السرية والتي اسمها "التسريب الأول" مما يشير إلى أنه قد يعمد للقيام بإختراقات أخرى.