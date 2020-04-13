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عجز المعاملات الجارية في تركيا تتراجع إلى 1.23 مليار في فبراير من 1.67 في يناير

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 11:23
عجز المعاملات الجارية في تركيا تتراجع إلى 1.23 مليار في فبراير من 1.67 في يناير
الليرة التركية
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قال البنك المركزي التركي إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 1.23 مليار دولار في فبراير شباط. ويتجاوز الرقم توقعات رويترز بعجز يبلغ 0.99 مليار دولار.

قال البنك المركزي التركي إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 1.23 مليار دولار في فبراير شباط. ويتجاوز الرقم توقعات رويترز بعجز يبلغ 0.99 مليار دولار.

وفي يناير كانون الثاني، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 1.613 مليار دولار. وفي عام 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية في تركيا 1.674مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، قفز الإنتاج الصناعي في تركيا 7.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر ذاته وهي سادس زيادة على التوالي في ظل تعافي الاقتصاد من حالة الركود في الفترة السابقة على تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الانتاج الصناعي، المعدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، زاد شهريا 1.2 في المئة في فبراير شباط.

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Via SyndiGate.info


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