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عجز الميزانية الأمريكية يرتفع إلى 302 مليار دولار خلال يوليو

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 05:11
عجز الميزانية الأمريكية يرتفع إلى 302 مليار دولار خلال يوليو
أعلنت وزارة الخزانة اليوم إن العجز في يوليو يقارن مع عجز في الميزانية بلغ 63 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي
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ارتفع عجزالمزانية الأمريكية بشكل قياسي في شهر يوليو إلى 302 مليار دولار، مع بقاء الإنفاق لتخفيف تداعيات الجائحة مرتفعا.

ارتفع عجزالمزانية الأمريكية بشكل قياسي في شهر يوليو إلى 302 مليار دولار، مع بقاء الإنفاق لتخفيف تداعيات الجائحة مرتفعا.

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وأعلنت وزارة الخزانة اليوم إن العجز في يوليو يقارن مع عجز في الميزانية بلغ 63 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للشهر 262 مليار دولار، بانخفاض 54 بالمئة من يوليو تموز 2020 في حين تراجعت النفقات عشرة بالمئة إلى 564 مليار دولار.

وبحسب (رويترز) بلغ العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2021، التي تنتهي في سبتمبر، 2.540 تريليون دولار بانخفاض عشرة بالمئة من العجز القياسي البالغ 2.807 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2020 .

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تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:اقتصاد أميركا

Via SyndiGate.info


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