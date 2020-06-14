عجز الميزان التجاري المصري ينخفض بـ 39% في مارس

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 2.69 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18 بالمئة إلى 2.24 مليار دولار في مارس آذار، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 بالمئة إلى 4.93 مليار دولار.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 بالمئة.

