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عجز الميزان التجاري المصري ينخفض بـ 39% في مارس

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 09:11
عجز الميزان التجاري المصري ينخفض بـ 39% في مارس
مصر
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 2.69 مليار دولار.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 2.69 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18 بالمئة إلى 2.24 مليار دولار في مارس آذار، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 بالمئة إلى 4.93 مليار دولار.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 بالمئة.
 

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Via SyndiGate.info


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