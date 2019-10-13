عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض إلى 4.21 مليار دولار في يوليو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 18.9 بالمئة إلى 4.21 مليار دولار في يوليو ، حيث هبطت الصادرات 5.7 بالمئة والواردات 14.8 بالمئة.

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.22 مليار دولار في يوليو تموز من 2.35 مليار قبل عام.

وانخفضت الواردات إلى 6.42 مليار دولار في يوليو تموز من 7.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 24.6 بالمئة والحديد والصلب بنسبة 37.2 بالمئة.