عجز ميزانية البحرين ينخفض في النصف الأول

قالت البحرين أمس الاثنين، إنها قلصت العجز في ميزانيتها إلى 404 ملايين دينار بحريني (1.07 مليار دولار) في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 650 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني قولها إن المملكة تسير بخطى أسرع كثيراً من الإطار الزمني المتوقع لخفض العجز.

وأعلنت البحرين، التي لا تمتلك ثروة نفطية ضخمة كتلك التي تملكها دول الخليج الأخرى، العام الماضي، خطة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وذلك بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره 10 مليارات دولار.

وتلقت حكومة البحرين 2.3 مليار دولار في عام 2018، وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.

وتوقعت البحرين تراجع عجز الموازنة من 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 في المائة في 2019، ثم إلى 2.1 في المائة في 2020. ومن المقرر أن تتلقى البحرين مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليوناً في 2023.

كانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة اتفقت العام الماضي على تقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.