عرض اليخت المهجور "ألفا نيرو" في المزاد العلني.. تعرف على قيمته المادي

يعتبر "اليخت المهجور" ويحمل اسم "ألفا نيرو" من أبرز الألغاز التي شغلت العالم في الفترة الأخيرة، وحول هذا اليخت الفاخر الذي يرسو في ميناء فالماوث، ولا يُعرف لمن تعود ملكيته فقد أعلن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا غاستون براون إنه تلقى عرضًا ماليًا لشراء اليخت العملاق المهجور بقيمة 50 مليون دولارًا أمريكيًا.

بحسب العديد من التقارير فإن القيمة المادية الأصلية لليخت تبلغ مايقارب الـ 81 مليون دولارًا أمريكيًا، وبحسب التقرير فإن اليخت قد يكون مملوكًا للملياردير الرومسي أندريه جورييف المفروض عليها عقوبات أوروبية وبريطانية وأمريكية بسبب علاقاته المثيرة مع الكرملين.

فيما قال محاموا الملياردير الروسي إنه لا يمتلك هذا اليخت، مما يزيد الغموض حوله، لتبقى هوية المالك مجهولة، وكشفت المصادر إنه تم التخلي عن اليخت منذ بداية العزو الروسي على أوكرانيا.

وحول ملكية اليخت المهجور ألفا نيرو، قال الممثل القانوني عن المليادرير الروسي إنه تم إبلاغ السلطات الرسمية أن جورييف لا يمتلك أو يتحكم في اليخت، وكان الملياردير الروسي قد استخدمه من فترة إلى أخرى بموجب عقد تجاري عام 2014.

وكشف رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا أن الدولة قد تواجه مشاكل وأضرارًا بسمعتها في حال لم تعمل من أجل إزالة اليخت من ميناء فالماوث حيث يتواجد.

