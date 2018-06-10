لعيد فطر ممتع... عروض طيران من دبي إلى أوروبا تصل إلى 1000 درهم

أعلنت فلاي دبي عن عرض في اللحظة الأخيرة للمسافرين من الإمارات، مع رحلات جوية إلى أوروبا بسعر أقل من 1000 درهم

إذا كنت تسعى للهروب من حرارة الصيف في نهاية هذا الأسبوع، فالوقت مناسب جداً لحجز رحلتك وخاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، نظرًا لأن شركة فلاي دبي، تقدم عروضاً مميزة للمسافرين على الدرجة الاقتصادية.

وأعلنت فلاي دبي عن عرض في اللحظة الأخيرة للمسافرين من الإمارات، مع رحلات جوية إلى أوروبا بسعر أقل من 1000 درهم، لكن هذا العرض يسري فقط على الحجوزات التي تتم اليوم، بحسب موقع تايم أوت دبي.

وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من عرض التذكرة الإضافية، الذي يقدم تذكرة مجانية واحدة عند حجز تذكرة ذهاب وعودة لشخص بالغ على الدرجة الاقتصادية أو درجة رجال الأعمال من دبي.

للمزيد من المعلومات وإجراء الحجوزات يمكن زيارة موقع فلاي دبي من هنا.

المصدر: سنيار



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