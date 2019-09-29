علامات الثبات والقوة تظهر على اقتصاد الصين

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن الفائض التجاري للصين خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تجاوز 115.1 مليار يوان (نحو 16.4 مليار دولار). وذكرت المصلحة أن حجم تجارة البلاد من السلع بلغ 2.67 تريليون يوان (380 مليار دولار) الشهر الماضي، بواقع 1.48 تريليون يوان (211 مليار دولار) للصادرات، و1.18 تريليون يوان (169 مليار دولار) للواردات.

وأضافت أن صادرات تجارة الخدمات بلغت 134.3 مليار يوان (19.13 مليار دولار)، في حين بلغت واردات الخدمات 319.8 مليار يوان (45.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل عجزاً قدره 185.5 مليار يوان (26.37 مليار دولار).

ونشرت وزارة التجارة الصينية تقريراً قالت فيه إن مبيعات التجزئة الصينية شهدت نمواً ثابتاً العام الماضي 2018. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تسجيل حجم مبيعات بـ33.8 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنةً مع عام 2017.

وحتى نهاية العام الماضي، وصل عدد وحدات الأعمال التجارية في صناعة التجزئة في الصين إلى 20.8 مليون وحدة، ما يمثل نمواً على أساس سنوي نسبته 7.8%، وفقاً للتقرير.

وتوسعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بأكثر من 9 تريليونات يوان، بارتفاع نسبته 23.9% مقارنةً بالعام الأسبق، فيما سجلت مبيعات التجزئة في المناطق الريفية ارتفاعاً نسبته 30.4% إلى 1.4 تريليون يوان.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية مواصلة قطاع اللوجيستيات الصيني نموه المستقر في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات، ارتفعت قيمة الخدمات اللوجيستية الاجتماعية الإجمالية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 188.6 تريليون يوان (نحو 26.7 تريليون دولار).

وانخفض معدل النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الأشهر الثمانية الأولى، بلغ إجمالي تكاليف اللوجيستيات 8.9 تريليون يوان، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.

وقال هي هوي، رئيس مركز المعلومات اللوجيستية الصيني، إنه على الرغم من أن قطاع الخدمات اللوجيستية يواجه ضغوطاً هبوطية فإن الصناعة حافظت على زخم نمو مستقر.

وأظهرت بيانات سابقة أن مؤشر الأداء اللوجيستي بلغ 50.9% في أغسطس، منخفضاً من 51.1% في يوليو (تموز)؛ ولكنه لا يزال في المنطقة التوسعية.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية بالطرق السريعة والمجاري المائية سجّلت نمواً مستقراً في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس (السبت).

وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها على الإنترنت أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 1.42 تريليون يوان (نحو 199.47 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنمو سنوي قدره 3.7%.

وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.83 مليار يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق السريعة أسرع معدل نمو من 3.8% إلى 1.35 تريليون يوان خلال الفترة.

وبلغ معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة المسجلة في المناطق الوسطى 14.5% على أساس سنوي للأشهر الثمانية الأولى، وهو أعلى بكثير من نظيره في غربي وشرقي الصين.

وستوسع الصين استثمارات البنية التحتية في عام 2019، من ضمنها 800 مليار يوان لبناء السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان لبناء الطرق ومشاريع المجاري المائية، وفقاً لتقرير عمل حكومي.