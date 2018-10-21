الإمارات: علامات مميزة على التبغ ومنتجاته مطلع 2019

علامات مميزة على التبغ في 2019

بلغ معدل الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية خلال العام الأول من تطبيقها في الإمارات 97.7 % من إجمالي عدد المسجلين، بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، التي بينت أنه سيتم تطبيق العديد من الآليات والأنظمة الجديدة الرقابية، ومن أهمها نظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته»، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2019 بالنسبة للسجائر.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن هذا النظام سيرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات‏ موحدة، لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية.

وشدد على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام الجديد لتفادي تعرضها للغرامات، بالإضافة إلى تجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (42) ?لسنة ?2018 ?بشأن «?وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الضريبية الإماراتية، وتعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لتتبعها ?إلكترونياً.

ويعد هذا النظام من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وقال البستاني، إن المؤشرات تؤكد أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً على كافة المستويات، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة للغاية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على بدء تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

واكتملت دورة السنة الأولى للإقرارات الضريبية للضريبة الانتقائية وسدادها في الخامس عشر من الشهر الجاري عن شهر سبتمبر الماضي، حيث دخلت الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017، وتم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%. وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام ?تعد ?من ?أعلى ?نسب ?الامتثال ?المسجلة ?عالمياً، ?فيما بلغ عدد المسجلين ?للضريبة ?الانتقائية ?715 ?مسجلاً.

وأوضح البستاني أن هذه النتائج الإيجابية خلال العام الأول لتطبيق الضريبة الانتقائية، تحققت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، حيث تمتلك الاقتصاد العربي الوحيد ضمن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار».

وقال: «لاقى تطبيق الضريبة الانتقائية ارتياحاً ملحوظاً من قبل العديد من الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى سبيل المثال أشاد أحدث تقرير للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، التابع لمنظمة الصحة العالمية، بجهود دولة الإمارات في مجال مكافحة التدخين من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، كما أشارت بيانات مراكز الإحصاء إلى انخفاض قيمة تجارة الدولة الخارجية من التبغ ومنتجاته بنسب ملحوظة خلال أشهر العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعني انخفاض الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الضارة المشمولة بالضريبة الانتقائية بصورة كبيرة.. مما يدل على نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان أو البيئة».

وأرجع ارتفاع معدل الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية إلى سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديمالإقرارات، وسداد الضرائب المستحقةعلى مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة علىالموقع الرسمي للهيئة:www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية والذي يتيح آليات دفع متنوعةومرنة، بالإضافة إلى توفير ?المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي، ?وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال ?الضريبي ?الذاتي.

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