في صحراء دبي... علماء صينيون ينجحون بزراعة الأرز!

علماء صينيون ينجحون بزراعة الأرز في صحراء دبي

نجح علماء صينيون في زراعة الأرز وحصده في صحارى دبي، محققاً أعلى إنتاجية تبلغ 500 كيلوجرام لكل 666 متر مربع.

الفريق من مركز تشينغداو سالين لأبحاث وتنمية الأرز، ومقره في مقاطعة شاندونغ، ويترأسه يوان لونغ بينغ، تمكن من زراعة عشرات الأصناف من الأرز في الرمال ومياه البحر في ضواحي دبي منذ يناير من هذا العام.

وأجريت اختبارات إنتاج لأصناف الأرز هذه، حيث أنتجت واحدة من العينات التي نمت في دبي أكثر من 500 كيلوغرام لكل 666 متر مربع، في حين أنتجت عينات أخرى تنتج أكثر من 400 كيلوغرام، بحسب صحيفة غلوبال تايمز الصينية.

وقال يوان لونغ بينغ البالغ من العمر 87 عاما لوكالة أنباء شينخوا ان نتائج الاختبارات تجاوزت توقعاته.

ويخطط الفريق لإنشاء مزرعة تجريبية مساحتها كيلومتر مربع واحد في وقت لاحق من هذا العام، قبل استخدامها بشكل منتظم في العام المقبل ثم توسيع المفهوم في عام 2020. وهدفهم هو تغطية حوالي 10 في المئة من الأراضي الصحراوية في الإمارات، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 83.600 كيلومتر مربع بحقول الأرز.

كما وقّعت الصين ودبي اتفاقية لتعزيز أرز مياه البحر في العالم العربي، من أجل الحد من خطر نقص الغذاء في المستقبل.

يذكر أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للأرز في العالم، وتزرع المحاصيل تقليديًا في التربة والمياه العذبة، مع أكثر من 665.000 كيلومتر مربع من الأراضي شديدة الملوحة، وتعمل البلاد على تطوير سلالات من الأرز المقاوم للملوحة على مدى العقود الأربعة الماضية.

المصدر: سنيار



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