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في صحراء دبي... علماء صينيون ينجحون بزراعة الأرز!

في صحراء دبي... علماء صينيون ينجحون بزراعة الأرز!
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