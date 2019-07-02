على خطى سناب شات... جوجل تختبر تأثيرات الواقع المعزز في تطبيق الرسائل النصية

تختبر جوجل تأثيرات الواقع المعزز مثل سناب شات في تطبيق الرسائل النصية على نظام أندرويد “iMessage”، وفقا لتقرير جديد.

اكتشف الأشخاص في XDA Developers خمسة تأثيرات AR غير منشورة في تطبيق الرسائل.

وقد أصبحت تأثيرات الواقع المعزز ميزة متوقعة إلى حد ما في تطبيقات المراسلة، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم Google بتجربة ذلك.

الميزات الجديدة مثل تأثيرات AR هذه يمكن أن تجعل رسائل Android بديلا أكثر جاذبية من تطبيقات الرسائل النصية الأخرى.