على خطى سناب شات... جوجل تختبر تأثيرات الواقع المعزز في تطبيق الرسائل النصية

منشور 02 تمّوز / يوليو 2019 - 09:30
اكتشف الأشخاص في XDA Developers خمسة تأثيرات AR غير منشورة في تطبيق الرسائل
اكتشف الأشخاص في XDA Developers خمسة تأثيرات AR غير منشورة في تطبيق الرسائل
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أصبحت تأثيرات الواقع المعزز ميزة متوقعة إلى حد ما في تطبيقات المراسلة، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم Google بتجربة ذلك

 تختبر جوجل تأثيرات الواقع المعزز مثل سناب شات في تطبيق الرسائل النصية على نظام أندرويد “iMessage”، وفقا لتقرير جديد.

اكتشف الأشخاص في XDA Developers خمسة تأثيرات AR غير منشورة في تطبيق الرسائل.

وقد أصبحت تأثيرات الواقع المعزز ميزة متوقعة إلى حد ما في تطبيقات المراسلة، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم Google بتجربة ذلك.

الميزات الجديدة مثل تأثيرات AR هذه يمكن أن تجعل رسائل Android بديلا أكثر جاذبية من تطبيقات الرسائل النصية الأخرى.

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Via SyndiGate.info


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