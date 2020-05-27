عملاقة تأجير السيارات هيرتز تعلن إفلاسها

أعلنت شركة هيرتز لتأجير السيارات وأضخم شركة في مجالها عالمياً إفلاسها تحت وطأة أزمة فيروس كورونا.

وبعد أن سجلت الشركة إفلاسها في الولايات المتحدة فإن ذلك لن يعني إغلاق الشركة نهائياً، بدلاً من ذلك تهدف الشركة عمل إعادة تنظيم مالي لهيرتز وعدد من الشركات التابعة لها. تقول هيرتز أن هدفها النهائي هو صنع “هيكل مالي أكثر قوة يضع الشركة في أفضل وضع للمستقبل لأنها تبحر في ما يمكن أن يكون سفرًا طويلًا وانتعاشًا اقتصاديًا عالميًا شاملًا”.

على الرغم من تسجيل الإفلاس ستستمر هيرتز بمزاولة عملها وتقديم الحجوزات والخدمات كما هو مخطط له. ومع أن الشركة تمتلك سيولة احتياطية تبلغ مليار دولار إلا أنها متورطة في ديون تزيد عن 17 مليار دولار. وكجزء من خطة هيرتز لإعادة الهيكلة المالية فسوف تسرح الشركة نحو 20 ألف موظف أي تقريباً نصف موظفيها عالمياً، ويحتمل أيضاً أن تضطر الشركة لبيع حوالي 570 ألف سيارة. وإذا حدث ذلك ، فقد تهبط أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير.