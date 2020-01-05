عملة بتكوين الرقمية تبدأ العام الجديد بارتفاع بـ 0.4 %

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.4 %، ليصل سعرها إلى 7300 دولار، وفقاً لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، أمس، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 1.9% إلى 42 دولاراً.

كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 0.1 % إلى 19 سنتاً، وزاد سعر عملة إثريوم بنسبة 0.5 % إلى 133 دولاراً.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1.6 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف 248 دولاراً وسبعة آلاف 362 دولاراً.

وهي تقل حالياً بنسبة 63 % عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفاً و666 دولاراً.