بتكوين تستقر فوق 7300 دولار... وفيسبوك الخطر القادم

بقيت بتكوين فوق 7300 دولار أمس الاثنين، لتظل قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، مع اشتداد زخم موجة صعود 2019 للعملة المشفرة الأكبر في العالم... لكن العملات المشفرة التي واجهت عاما صعبا في 2018 نتيجة التشديدات التنظيمية، يبدو أنها ستواجه خطرا جديدا قريبا، يأتي هذه المرة من جانب عملاق التكنولوجيا «فيسبوك».

وفي الساعة 13:25 بتوقيت غرينيتش أمس، كان يجري تداول بتكوين على بورصة بتستامب عند مستوى حول 7370 دولارا، بارتفاع يبلغ نحو 3.4 في المائة، بعد صعودها 14 في المائة يوم السبت - في ثاني أضخم قفزة يومية لها هذا العام - إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب).

وقال المحللون والمتعاملون إن التحرك الضخم مطلع الأسبوع ليس ناتجا فيما يبدو عن أي عامل أخبار فوري. وقال ديفيد توماس، من «غلوبال روك» للوساطة في العملات المشفرة في لندن، إن اختراق مستوى الدعم المهم عند ستة آلاف دولار الأسبوع الماضي غذى اهتمام المستثمرين.

وزادت قيمة بتكوين لنحو مثليها هذا العام، مما يسلط الضوء على التقلب الشديد في العملة بعد أداء بالغ السوء في 2018 عندما فقدت نحو ثلاثة أرباع قيمتها وسط تشديد للوائح التنظيمية في أنحاء العالم.

وقال متعاملون آخرون في السوق إن المعنويات تدعم أيضا من فرضية متانة بتكوين في أعقاب سرقة 40 مليون دولار من بورصة بينانس الرئيسية. وفي السابق، شهدت أسواق العملات المشفرة انحدارات عقب اختراقات أمنية كبيرة.

وكانت بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، قالت الأربعاء الماضي إن متسللين سرقوا بتكوين بقيمة 41 مليون دولار منها في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب الهاكرز سبعة آلاف بتكوين باستخدام عدد من التقنيات: «بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى» وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لشركة بينانس على موقع الشركة.

وقال المنشور إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمنا لها لتغطية خسائرهم. وانخفضت بتكوين 4.2 في المائة في أوائل التعاملات الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، لكنها عوضت خسائرها في وقت لاحق. وقال تشاو على «تويتر» إن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك كوين - بيز، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق.

لكن العملات المشفرة ربما تتعرض لخطر جديد، إذ تخطط شركة «فيسبوك» لإنشاء نظام دفع قائم على عملة مشفرة، يمكن تدشينه لمليارات من المستخدمين حول العالم، بحسب ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» مطلع الشهر الجاري.

والنظام يمكن أن يستخدم عملة إلكترونية مماثلة للبتكوين، لكنها مختلفة حيث إن «فيسبوك» يهدف إلى إبقاء قيمة العملة مستقرة. فبتكوين والعملات الإلكترونية المماثلة سريعة التأثر بالتقلبات في القيمة. وأفيد بأن ذلك النظام يمكن أن يقوض بطاقات الائتمان عن طريق تجنب رسوم المعاملة المسؤولة عن الكثير من إيراداتها، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس».

ونقل تقرير «وول ستريت جورنال» عن مصادر على دراية بالأمر قولها إن «فيسبوك» تقوم بتجنيد العشرات من الشركات المالية والتجار عبر الإنترنت لإطلاق الشبكة. وقد تتضمن خطط عملاق الإنترنت طرقاً لمكافأة المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعلانات أو غيرها من الميزات ماليا، فيما تقول شركة «فيسبوك» إنها تستكشف حاليا الكثير من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا العملات المشفرة.