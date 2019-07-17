عوائد الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 9.7 مليار ريـال في السعودية خلال الربع الأول

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية نموا في عائداتها خلال الربع الأول 2019، بنسبة 18.6 في المائة بما يعادل 1.52 مليار ريال، لتبلغ 9.7 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة بـ 8.17 مليار ريال.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات تقديرية أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فبلغت نسبة عائدات الاستثمارات الأجنبية إلى إجمالي استثماراتهم نحو 0.6 في المائة في الربع الأول.

وبحسب تقديرات "ساما"، فبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الأول 2019 نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا نسبته 19.7 في المائة بما يعادل نحو 268.05 مليار ريال مقارنة بقيمتها بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 1.360 تريليون ريال.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أن0واع رئيسة (تتفرع منها خمسة فروع ثانوية)، تتمثل في "الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شكل نحو 53.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنحو 870.1 مليار ريال.

أما "استثمارات الحافظة" فشكلت نحو 25.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنحو 413.42 مليار ريال.

وينقسم هذا النوع إلى قسمين أولهما "سندات الدين" بنحو 263.62 مليار ريال، والثاني "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنحو 149.8 مليار ريال.

وثالث أنواع الاستثمارات الأجنبية "الاستثمارات الأخرى" البالغة نحو 344.17 مليار ريال، مشكلة 21.1 في المائة من مجموع قيمة الاستثمارات الأحنبية بنهاية الربع الأول.

وتنقسم "الاستثمارات الأخرى" إلى ثلاثة أقسام أولها "القروض" بقيمة 184.47 مليار ريال، والثاني "العملة والودائع" بقيمة 117.96 مليار ريال، والثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" بقيمة 41.74 مليار ريال.

يذكر أن عائد الاستثمارات الأجنبية سجل في الربع الأول 2013 نموا مقارنة بالربع الأول 2012، إلا أنه تراجع في الربع الأول 2014 واستمر هذا التراجع حتى الربع الأول 2015 والربع الأول 2016 والربع الأول 2017، ثم عاود الارتفاع في الربع الأول لعامي 2018 و 2019.