عيد الحب 2022: كيف يستغل المدير هذا اليوم لتحفيز الموظف؟

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب 2022، وبالرغم من أن عيد الحب أو الفالنتاين هو احتفال خاص للعشاق والأزواج حول العالم، إلا أنه يمكن لصاحب العمل أو المدير استغلال هذه المناسبة من أجل الاحتفال مع الموظفين وتقديم حافز جيد لهم مما يمنحهم طاقة ايجابية وحافز من أجل العمل.

نقدم بهذا المقال مجموعة من الأفكار التي يمكن للمدير أن يحتفل بها مع الموظفين بمناسبة عيد الحب:

تزيين المكتب:

من الأمور المحفزة جدًا هي تزيين المكتب للموظف من خلال وضع بالون او وردة حمراء او حتى شوكلاته، مع ترك عبارات تحفيزية يمكن للموظف أن يستقبل بها يومه.

رسائل شكر:

ليس من الضروري أن تكون دائما الرسائل التي يستقبلها الموظف عبارة عن رسائل مهام وعمل وتوجيهات، فمن الممكن أن يرسل المدير للموظفين رسائل شكر وتهنئة بهذه المناسبة وقد تحمل بعض الملاحظات الطريفة من أجل تشجيع الموظف ودعمه.

شراء وجبة الغذاء أو تقديم حلوى:

من المفاجآت المميزة التي من الممكن ان يقدمها المدير للموظف في هذه المناسبة هي وجبة غذاء أو حلوى، ويمكن للمدير جمع الفريق كامل من أجل تناول الغذاء سويًا كنوع من الدعم والاحتفال بهذه المناسبة .

دعوة بعد الدوام لمشاهدة فيلم:

قضاء الوقت مع فريق العمل والزملاء خارج المكتب يعزز العلاقات ويساعد على توطيد العلاقات، فيمكن للمدير استغلال هذه المناسبة ودعوة فريق العمل لمشاهدة فيلم في السينما، ليس من الضروري أن يكون الفيلم رومانسي، فمشاهدة فيلم كوميدي فكرة جيدة.

حوافز مادية:

في حال كانت الميزانية تسمح فقد تكون المكافأة المادية أمر مميز حيث يمكن تقديم ظرف يحمل مبلغ رمزي كنوع من الاحتفال بهذه المناسبة.

صندوق هدايا:

قبل انتهاء الدوام يمكن تقديم صندوق هدايا لكل موظف يضم عدد من الهدايا الرمزية مثل كوب وقلم ودفتر مع وردة او اكسسوار للمكتب وهذه تعتبر لفتة مميزة.

دعوات خاصة:

يمكن ان يقدم المدير للموظف المتزوج أو المرتبط أو حتى الموظف الأعزب دعوة لشخصين لعشاء رومانسي على حساب الشركة من أجل ان يقضي الموظف وقتًا رومنسيًا مع شريكه وبالتالي يعود في اليوم الثاني للعمل بطاقة وايجابية كبيرة.