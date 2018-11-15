غوغل تطلق خدمة الدفع في الإمارات

أُطلقت خدمة Google Pay في الإمارات وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة. ويمكن لمالكي الهواتف الذكية الذين يستخدمون نظام Android استخدام هذه الميزة لشراء عناصر من المتاجر التي تدعم الدفعات بدون اتصال وفي تطبيقات معينة بما في ذلك Google Play.

ويتطلب نظام الدفع الإصدار 5.0 من Android Lollipop على الأقل، وفي حالة فقد الهاتف أو سرقته، يمكن للمالك إلغاء تنشيط Google Pay عن بُعد، وليست هناك حاجة لإلغاء تنشيط البطاقة، حيث لا يتم تخزين تفاصيلها، بحسب غلف نيوز.

ويمكن من خلال خدمة Google Pay تحويل الهاتف الذكي إلى محفظة نقود عند الشراء في المتاجر، حيث يكفي تزويد تطبيق Google Pay ببيانات بطاقات الائتمان أو الخصم (فيزا أو ماستركارد) الصادرة عن أحد المصارف الداعمة للخدمة وهي الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وستاندرد تشارترد (وقريباً بنك رأس الخيمة الوطني) للاستفادة من طريقة الدفع هذه.

وتجري عملية الدفع عبر ميزة الاتصال القريب المدى (NFC) التي لا تتطلب من المستخدم سوى تشغيل شاشة الهاتف ووضعه بالقرب من جهاز الدفع اللاتلامسي الموجود في المتجر، ويمكن للمستخدم، في حال زادت قيمة الدفع عن 300 درهم إماراتي، إدخال رقم بطاقته السري في جهاز الدفع كإجراء أمان إضافي.

وتعمل خدمة Google Pay ضمن منتجات غوغل المختلفة مثل Google Play ومتصفح الويب كروم Chrome، ما يساعد المستخدم على شراء الأفلام والكتب والتطبيقات وإدراج جميع المشتريات في مكان واحد، ويعتبر الأمان من العناصر الأساسية في تصميم Google Pay، حيث أن رقم بطاقة الائتمان لا يتم تخزينه على الجهاز المحمول ولا في نظام جهاز الدفع.

وتتم المعاملة عند دفع المستخدم ثمن مشترياته في المتاجر باستخدام رقم بطاقة افتراضي (token) خاص بالجهاز، ويرتبط برمز أمان ديناميكي يتغير مع كل عملية دفع، ويمكن للمستخدم في حال ضياع أو سرقة الهاتف اللجوء إلى ميزة “العثور على جهازي” Find my device لقفل الجهاز من أي مكان وحمايته بكلمة سر جديدة أو حتى إزالة المعلومات الشخصية عنه، وكل ذلك بدون الحاجة إلى إلغاء تفعيل البطاقة المصرفية نفسها بما أنه لا يتم تخزينها على الجهاز.

اقرأ أيضًا:

عشاق Snapchat يسرّعون نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة

سامسونج تعتزم ابتكار تلفزيون يمكن التحكم به بالدماغ

نون تطلق عروض الجمعة الصفراء في الإمارات والسعودية





