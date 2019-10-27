فائض الميزان التجاري القطري يتراجع بنحو 17% في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 16.7% على أساس سنوي إلى 12.9 مليار ريال، وبنسبة 6.2% مقارنةً بشهر أغسطس الذي سبقه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

وقد ساهم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 20.3 مليار ريال في الضغط على فائض الميزان التجاري لشهر سبتمبر على الرغم من هبوط قيمة الواردات السلعية بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 7.5 مليار ريال.