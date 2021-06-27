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فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 30% في مايو

منشور 27 حزيران / يونيو 2021 - 07:34
فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 30% في مايو
دعم الارتفاع الشهري نمو الصادارت ( ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) بنسبة 19% وصولا إلى 24.9 مليار ريال ، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1.7% إلى 8.3 مليار ريال
أبرز العناوين
ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو / آيار الماضي بنسبة 30% على أساس شهري إلى 16.6 مليار ريال، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو / آيار الماضي بنسبة 30% على أساس شهري إلى 16.6 مليار ريال، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

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ودعم الارتفاع الشهري نمو الصادارت ( ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) بنسبة 19% وصولا إلى 24.9 مليار ريال ، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1.7% إلى 8.3 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر الشهر الماضي بقيمة 1.5مليار ريال، كما بقيت أيضا على رأس قائمة دول المقصد بقيمة 3.6 مليار ريال.

كلمات دالة:اقتصاد قطر

Via SyndiGate.info


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