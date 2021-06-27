فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 30% في مايو

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو / آيار الماضي بنسبة 30% على أساس شهري إلى 16.6 مليار ريال، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم الارتفاع الشهري نمو الصادارت ( ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) بنسبة 19% وصولا إلى 24.9 مليار ريال ، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1.7% إلى 8.3 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر الشهر الماضي بقيمة 1.5مليار ريال، كما بقيت أيضا على رأس قائمة دول المقصد بقيمة 3.6 مليار ريال.