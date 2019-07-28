فائض الميزان التجاري القطري ينخفض في يونيو بأكثر من 22% إلى 14 مليار ريال

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في شهر يونيو حزيران الماضي بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 14 مليار ريال بتأثير من تراجع قيمة الصادرات بنسبة 18.2% الى 22 مليار ريال.

وأظهر تقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري لشهر يونيو الماضي انخفاض قيمة صادرات قطر من غازات النفط والهيدروكربونات الغازية بما فيها الغاز الطبيعي المسال إلى 12.7 مليار ريال وبنسبة 17.8% مقارنةً بالشهر المناظر من العام الفائت.

وعلى صعيد الواردات فقد هبطت قيمة مستوردات قطر بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 8.1 مليار ريال، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تستورد منها قطر بإجمالي 1.8 مليار ريال، وما نسبته 22.4% من إجمالي فاتورة الواردات إلى الدولة خلال يونيو الماضي.