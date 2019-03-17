معارك ترامب التجارية تكلف الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليارات دولار في 2018

الرئيس دونالد ترامب الرئيس دونالد ترامب

أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أمريكية بارزة، أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترامب كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليارات دولار في فاقد للناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وقال مؤلفو الدراسة، إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 بالمئة، بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11 بالمئة.

ووجدوا أيضاً أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.

وأعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (أوكلا) ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وينتهج ترامب سياسة تجارية حمائية لحماية الصناعات التحويلية. وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهوراً. وفرض ترامب أيضاً رسوماً أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

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