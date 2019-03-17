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معارك ترامب التجارية تكلف الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليارات دولار في 2018

معارك ترامب التجارية تكلف الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليارات دولار في 2018
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