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فرنسا تأمل في تمكن الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأن خطة تعاف بقيمة 750 مليار يورو

منشور 28 أيّار / مايو 2020 - 07:47
فرنسا تأمل في تمكن الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن خطة تعاف بقيمة 750 مليار يورو
دولا في الشمال الأوروبي تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة
أبرز العناوين
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، أي ما يعادل 826.1 مليار دولار، في الأسابيع المقبلة.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، أي ما يعادل 826.1 مليار دولار، في الأسابيع المقبلة.
 
وإذا ما حظيت الخطة على موافقة كل الدول الأعضاء فمن شأنها أن تصبح علامة فارقة في التكامل الأوروبي الممتد منذ نصف قرن، إذ ستشكل خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب.
 
لكن دولا في الشمال الأوروبي تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة التي تشمل دولا يقطنها 450 مليون شخص من الانقسامات بسبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الثروة.

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Via SyndiGate.info


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