فرنسا تضخ 20 مليار يورو لمساعدة الشركات الكبرى لدعم قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا

ضمن خطط الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن تخصيص عشرين مليار يورو لمساعدة الشركات الكبرى لدعم قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا

وتعهد لومير بدعم الشركات في بلاده على تجاوز الأزمة عن طريق شراء حصص فيها أو حتى التأميم إذا لزم الأمر موضحا أن الحكومة أنشأت صندوقا لدعم رأس مال الشركات سواء كانت عامة أو خاصة

وقد خصصت الحكومة الفرنسية الأموال من ضمن حزمة بلغت 100 مليار يورو من المقرر أن تقدم إلى البرلمان للمصادرقة عليها يوم الأربعاء المقبل

وعلى قائمة الشركات التي قد تحتاج إلى أموال الدولة شركة إير فرانس كيه إل إم التي قالت إنها تتوقع من الدولتين الفرنسية والهولندية المساعدة في تلبية احتياجاتها النقدية

وتجري شركة الخطوط الجوية الفرنسية (KLM) محادثات مع البنوك للحصول على ما يصل إلى 6 مليارات يورو على شكل قروض تضمنها الحكومتان الفرنسية والهولندية

كما ذكرت شركة رينو التي تمتلك الحكومة الفرنسية حصة فيها تبلغ 15 في المئة إنها تسعى للحصول على قروض مصرفية بقيمة تتراح بين 4 إلى 5 مليارات .