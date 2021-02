فرنسا خفضت انبعاثات الكربون في 2019 بنسبة فاقت الهدف المحدد

La France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre en 2019 de -1,7%. C’est au-delà de notre objectif ! C’est le résultat d’une écologie du concret et du progrès. C’est le fruit de nos efforts à tous. Avec la loi climat, préparée avec vous, nous allons encore accélérer.

