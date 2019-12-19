فنادق أبوظبي تحقق إيرادات تصل إلى 4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019

ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في إمارة أبو ظبي إلى نحو 4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة مع 3.7 مليار درهم في الأشهر التسعة ذاتها من عام 2018.

وتأتي الزيادة في إيرادات الفنادق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر متوافقة مع الأرقام الإيجابية التي نشرها مركز الإحصاء -أبوظبي في وقت سابق عن نشاط القطاع والتي أظهرت ارتفاع إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 13.3% خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر.

وكانت إحصائيات المركز ذاته أشارت أيضاً إلى أن سجل ضيوف الفنادق الأجانب في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2019 ارتفع بنسبة 3%مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 وتصنف إمارة أبوظبي ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

ويتضح من تحليل الإيرادات على المستوى الربعي في إمارة أبوظبي، أن وتيرة النمو كانت متواصلة، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 1.724 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16%، مقارنة مع 1.485 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2018.

وتواصل النمو، خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة الإيرادات 1.208 مليار درهم بالمقارنة مع 1.165 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت الإيرادات إلى مستوى 1.058 مليار درهم بالمقارنة مع 1.04 مليار درهم. ومن المتوقع استمرار النمو في نشاط القطاع خلال الربع الأخير من عام 2019، بحسب ما تظهره المعطيات.