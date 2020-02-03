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فنية أوبك+ تجتمع لبحث أثر الفيروس الجديد

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 08:31
يدرس المسؤولون في أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط
منظمة أوبك
أبرز العناوين
قالت مصادر في «أوبك+» إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، قررت الاجتماع غداً وبعد غدٍ في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا في الطلب على النفط.

قالت مصادر في «أوبك+» إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، قررت الاجتماع غداً وبعد غدٍ في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا في الطلب على النفط.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات، سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.

ويدرس المسؤولون في أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط. 

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Via SyndiGate.info


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