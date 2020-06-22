فورد تتحدث عن ميزة “المدى الذكي” الخاصة بموستانج Mach-E

ازداد انتشار السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال العديد من الناس خائفين من نفاد طاقة البطاريات، ولذلك تود فورد أن تساعد ميزة Intelligent Range على حل هذه المخاوف.

حسب فورد فإن مالكي السيارات الكهربائية يجب أن يكونوا قادرين على الوثوق بتقديرات مدى السير, كما يقول الرئيس التنفيذي في الشركة Darren Palmer، ويضيف موضحاً “يريد الناس أن يكونوا واثقين من أنهم سيصلون إلى حيث يريدون الذهاب، سواء كانوا في رحلة على الطريق أو عائدين إلى المنزل من العمل. تساعد ميزة النطاق الذكي الجديدة الخاصة بنا على أن يعرف مالكو سيارات موستانج Mach-E مكان وقوفهم بدقة وتحريرهم للاستمتاع بالرحلة.”

تعمل ميزة المدى الذكي بحساب المدى المتبقي في السيارة من خلال عمليات حسابية عديدة تشمل إحصاءات المدى من سيارات فورد الكهربائية الأخرى التي اختار مالكوها مشاركة هذه المعلومات.

كما تدخل في الحساب الظروف الجوية وأسلوب القيادة منذ آخر شحن واستهلاك الطاقة المختلف حسب السرعات أو التضاريس المتباينة.