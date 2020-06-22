  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. فورد تتحدث عن ميزة “المدى الذكي” الخاصة بموستانج Mach-E

فورد تتحدث عن ميزة “المدى الذكي” الخاصة بموستانج Mach-E

منشور 22 حزيران / يونيو 2020 - 09:37
فورد تتحدث عن ميزة “المدى الذكي” الخاصة بموستانج Mach-E
تعمل ميزة المدى الذكي بحساب المدى المتبقي في السيارة من خلال عمليات حسابية عديدة تشمل إحصاءات المدى من سيارات فورد الكهربائية الأخرى التي اختار مالكوها مشاركة هذه المعلومات
أبرز العناوين
ازداد انتشار السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال العديد من الناس خائفين من نفاد طاقة البطاريات، ولذلك تود فورد أن تساعد ميزة Intelligent Range على حل هذه المخاوف.

ازداد انتشار السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال العديد من الناس خائفين من نفاد طاقة البطاريات، ولذلك تود فورد أن تساعد ميزة Intelligent Range على حل هذه المخاوف.

حسب فورد فإن مالكي السيارات الكهربائية يجب أن يكونوا قادرين على الوثوق بتقديرات مدى السير, كما يقول الرئيس التنفيذي في الشركة Darren Palmer، ويضيف موضحاً “يريد الناس أن يكونوا واثقين من أنهم سيصلون إلى حيث يريدون الذهاب، سواء كانوا في رحلة على الطريق أو عائدين إلى المنزل من العمل. تساعد ميزة النطاق الذكي الجديدة الخاصة بنا على أن يعرف مالكو سيارات موستانج Mach-E مكان وقوفهم بدقة وتحريرهم للاستمتاع بالرحلة.”

تعمل ميزة المدى الذكي بحساب المدى المتبقي في السيارة من خلال عمليات حسابية عديدة تشمل إحصاءات المدى من سيارات فورد الكهربائية الأخرى التي اختار مالكوها مشاركة هذه المعلومات.

كما تدخل في الحساب الظروف الجوية وأسلوب القيادة منذ آخر شحن واستهلاك الطاقة المختلف حسب السرعات أو التضاريس المتباينة.

بي إم دبليو تكشف عن M5 2021 بتحديثات وتقنيات جديدة
تيسلا تتجهز لإنتاج شاحنتها سيمي تجارياً

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...