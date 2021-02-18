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فورد تختبر موستانج Mach-E في 5 تحديات غريبة

منشور 18 شباط / فبراير 2021 - 10:54
فورد تختبر موستانج Mach-E في 5 تحديات غريبة
في تحدي آخر ضد الثريا الكهربائية تحاول السيارة تحدي الجاذبية قبل سقوط الثريا بتسارعها، كما نشاهد تحدي Mach-E بتحميل التحديثات الخاصة بها قبل أن يتمكن فريق السباقات من تبديل عجلات شقيقتها على حلبة السباق
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في سلسلة من الفيديوهات الدعائية ستخوض فورد موستانج تحديات غريبة في قائمة من مقاطع الفيديو.

في سلسلة من الفيديوهات الدعائية ستخوض فورد موستانج تحديات غريبة في قائمة من مقاطع الفيديو.

يحاول الفيديو بطريقة ما إثبات قدرة السيارة في ظروف لن نواجهها في الواقع، في تحدي الصاروخ تحاول فورد تأكيد المدى الكهربائي المرضي للعملاء إذ تنطلق السيارة من وسط صحراء أمريكية تعد مركزاً لاختبارات الصواريخ الفضائية، وتذهب Mach-E إلى مناطق حضرية حيث لن تواجه أي مشكلة في العثور على منافذ شحن.


في تحدي آخر ضد الثريا الكهربائية تحاول السيارة تحدي الجاذبية قبل سقوط الثريا بتسارعها، كما نشاهد تحدي Mach-E بتحميل التحديثات الخاصة بها قبل أن يتمكن فريق السباقات من تبديل عجلات شقيقتها على حلبة السباق.

جدير بالذكر أن موستانج Mach-E تتوفر توفر مدى يصل لـ480 كيلومتر مع محركات كهربائية قادرة على إنتاج 458 حصان وبتسارع 0-96 كم/س في 3.5 ثوان فقط.

بعد مشاهدة القائمة والتحديات الـ5 لموستانج Mach-E شاركونا آرائكم في التعليقات.
 

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Via SyndiGate.info


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