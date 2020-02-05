فورد تخسر بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الرابع من 2019

تكبدت عملاقة صناعة السيارات الأميركية "فورد" خسائر بـ 1.67 خلال الربع الأخير من العام الماضي بضغط من ارتفاع معاشات وتكاليف الموظفين في اميركا الشمالية.

كما تخلفت الشركة عن توقعات وول ستريت فيما يتعلق بتوقعات ربحية الشركة خلال هذا العام حيث قالت الشركة أنها تتوقع ربحية سهم بين 94 سنت و 1.2 دولار.

هذا وبلغت أرباح "فورد" خلال العام المنصرم 6.4 مليارات دولار بعد أن توقعت خلال يناير تراجع ربحيتها بـ 2.2 مليار دولار بضغط من تكاليف العمالة.

وأعلنت فورد عن نتائجها بعد جرس إغلاق جلسة الثلاثاء وهو ما ادى لموجة بيع على العقود الاجلة ليفقد سهم الشركة قرابة 10%من قيمته في ساعات قليلة.

وفي تعقيبه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي أن الشركة في مفترق طرق وانها تعمل على خطة إعادة هيكلة سوف تتكلف 11 مليار دولار.