هيونداي تطلق "أفانتي إن" عالية الأداء

أطلقت شركة هيونداي موتور أمس الأربعاء سيارة أفانتي إن "Avante N" عالية الأداء، حيث تسعى جاهدة لتعزيز خط إنتاجها من السيارات المتطورة.

وتعد أفانتي إن هي أول سيارة سيدان من اسم "إن" التجاري عالي الأداء الخاص بشركة هيونداي موتور.

وقالت الشركة إن سيارة سيدان الرياضية ستأتي بمحرك توربو فلات سعة 2.0 لتر يمكن أن يصل إلى 100 كيلومتر في 5.3 ثانية وناقل حركة أتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) من ثماني سرعات. كما أنها مزودة بحواف جانبية تقلل كمية الهواء الذي يمر تحت السيارة من الجانبين وجناح يساعد على تقليل مقاومة الصوت والهواء.

يبلع سعر السيارة المزودة بناقل حركة أتوماتيكي ثماني السرعات 34 مليون وون (30 ألف دولار)، وتبلغ تكلفة الطراز المزود بناقل حركة يدوي 32 مليون وون.

وتفكر هيونداي في تطوير طراز كهربائي تحت الاسم التجاري "إن" لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة وعالية الأداء.

وتبيع الشركة حاليا أي 30 إن (i30 N)، وأي 30 فاستباك إن (i30 Fastback N) وفيلوستر إن (Veloster N) وكونا إن (Kona N)، وكذلك خط أفانتي إن لاين، وكونا إن لاين، وسوناتا إن لاين في أسواق محددة.

وتقع طرازات "إن لاين" (N Line) ما بين الاسم التجاري "إن" (N) عالي الأداء والاسم التجاري العام هيونداي. وتوفر طرازات "إن" أداءً كاملا أثناء القيادة اليومية، بينما توفر طرازات "إن لاين" عناصر عالية الأداء لمركبات الطراز الأساسي.