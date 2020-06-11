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فورد تسحب أكثر من مليوني سيارة في أمريكا الشمالية

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 06:21
شركة فورد الأمريكية
تتراوح سنوات إنتاج تلك الطرز ما بين 2011 و2016
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أعلنت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات أمس الأربعاء أنها سحبت نحو 15ر2 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب عيوب محتملة في أقفال الأبواب.

أعلنت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات أمس الأربعاء أنها سحبت نحو 15ر2 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب عيوب محتملة في أقفال الأبواب.

والطرز المستهدفة هي "فييستا" و"فوكاس" و"فيوجن" و"إسكيب" و"سي ماكس" و"ترانزيت كونيكت" و"موستانغ"، إلى جانب سيارات ليموزين "إم كيه زد" و"إم كي سي" من إنتاج علامة "لينكولن" التجارية الفاخرة التي تنتمي إلى مجموعة فورد.

وتتراوح سنوات إنتاج تلك الطرز ما بين 2011 و2016.

وقالت الشركة إنه في أسوأ الحالات، يمكن أن يُفتح الباب أثناء القيادة.

ومع ذلك، لم تتلق فورد حتى الآن أي تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات.

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Via SyndiGate.info


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