فورد توقع اتفاقاً مع فولكس بعد أشهر من المفاوضات

أعلن كل من فورد وفولكس واجن توصلهما لعقد مشترك في مجالات للتعاون بين الشركتين.

تعود العلاقة بين الشركتين لأشهر مضت، وقد سمعنا بالفعل شائعات عن بحث الشركتين إنشاء تحالف، ولم يكتب له التحقق بعد، ولكن في هذا الإعلان من الشركتين نتحقق من صحة بعض الأخبار السابقة.

ستعمل الشركتان على مشاريع متعددة تشمل تطوير سيارة بيك أب ستضلع فورد بمسؤولية تطويرها، وستحصل فولكس واجن على نسختها الخاصة من السيارة في 2022 باسم أماروك، من ناحية أخرى ستصل فورد على نسختها من فولكس واجن Caddy التجارية. وستعمل الشركتان على فان تجارية كبيرة.

ستعمل الشركتان أيضاً في مجال الذكاء الصناعي من خلال Agro AI المشترك لإنتاج سيارات مستقلة متميزة وذات قدرة عالية. كما ستشاركان تقنيات قاعدة العجلات حيث ستنتج فورد 600,000 سيارة بناءً على قاعدة عجلات فولكس واجن MEB.