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"فولكسفاجن" تعتزم التخلي عن تقنية محركات الاحتراق

"فولكسفاجن" تعتزم التخلي عن تقنية محركات الاحتراق
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