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"فولكسفاجن" توقف إنشاء مصنع لها في تركيا بعد عدوانها على سوريا

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:20
شركة فولكسفاجن
شركة فولكسفاجن
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في وقت سابق هذا الشهر أنشأت فولكسفاجن وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا بينما قالت الشركة إنها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات

ذكرت صحيفة هاندسبلات أن شركة فولكسفاجن أرجأت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا وسط انتقادات دولية لعمليتها العسكرية في شمال سوريا ومخاوف حيال التداعيات المحتملة لسمعة البلاد.

وقال متحدث باسم الشركة للصحيفة في وقت متأخر مساء أمس "نتابع الوضع ببالغ الاهتمام".

وفي وقت سابق هذا الشهر أنشأت فولكسفاجن وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا بينما قالت الشركة إنها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات وإنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المصنع.

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