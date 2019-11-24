فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة ID. Space Vizzion

تم الكشف عن سيارة فولكس فاجن الكهربائية “ID. Space Vizzion” في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019.

يعمل التصميم الديناميكي الهوائي على زيادة نطاق الطاقة إلى الحد الأقصى، بينما يوفر أيضا مقصورة داخلية كبيرة الحجم تلائم سيارة السيدان الفاخرة.

قمرة القيادة رقمية بالكامل مع عرض جميع معلومات القيادة ذات الصلة على شاشة عرض رأس AR، ويتم عرض الترفيه والراحة والوظائف عبر الإنترنت وإعدادات السيارة على شاشة لمس 15.6 بوصة، والتي تبدو وكأنها تحوم فوق لوحة أجهزة القياس في السيارة.

تستمد السيارة الكهربائية الألمانية الجديدة قوتها من محرك بقوة تبلغ 355 حصان، ونظام دفع على جميع العجلات، وستحصل على الطاقة من بطارية سعة 82 كيلو وات في الساعة، ويتميز طراز ID. Space Vizzion بنطاق كهربى يصل إلى 483 كلم في دورة EPA و590 كلم في دورة WLTP.

ويمكن للسيارة الاختبارية التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 5 ثوان، في حين أن السرعة القصوى تقدر بـ 175 كلم/سا فقط، ويمكنك شحن السيارة بنسبة 80% في 30 دقيقة تقريباً.

من حيث التصميم، فإن سيارة ID. Space Vizzion الاختبارية تتميز بوجود شرائط ضوئية بيضاء رفيعة في المقدمة، ومصابيح مصفوفة IQ Light LED، ومصابيح نهارية LED، بالإضافة إلى شعار فولكس فاجن مضيء، ولا يوجد بها مقابض للأبواب.

أما خلفية السيارة، فإنها تتمتع بوجود جناح للسقف ومشتت هواء، بالإضافة إلى شريط ضوئي أحمر شفاف حول الخلفية بأكملها، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED.

تزيد المساحة الداخلية الواسعة من قاعدة العجلة الطويلة بفضل الأبعاد المدمجة لمحركها الكهربائي والبطارية.