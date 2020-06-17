فيتش تخفض التصنيف الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية إلى درجة BBB

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لشركة موانئ دبي العالمية إلى درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن فيروس كورونا وإجراءات الحكومات لاحتوائه حول العالم خلقت بيئة غامضة بالنسبة لقطاع النقل.

وأكدت "فيتش" أن الشركة تمتلك سيولة مستقرة، حيث كان لديها نحو 3.4 مليار دولار من الموارد النقدية المتاحة حتى 30 أبريل 2020.

فيما تبلغ التسهيلات الائتمانية الملتزم بها بقيمة نحو مليار دولار.

وأشارت إلى أن جهود شركة موانئ دبي ودرجتها العالية من التنوع قد تساهم في تعافيها بوتائر أسرع بالمقارنة مع شركات الموانئ الأخرى.