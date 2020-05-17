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"فيتش" تخفض تصنيف الآفاق الاقتصادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية

منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 05:45
"فيتش" تخفض تصنيف الآفاق الاقتصادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية
خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء «كوفيد-19
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خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من «مستقرة» إلى «سلبية»، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها «ايه ايه».

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من «مستقرة» إلى «سلبية»، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها «ايه ايه».

وقالت الوكالة في بيان إن «خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء «كوفيد-19».

وأضافت أن «تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية في 2008 ونمو اقتصادي معتدل»، وبعد هذا القرار، أمام الوكالة سنتين لخفض درجة ائتمان فرنسا.

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Via SyndiGate.info


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