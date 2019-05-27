فيديو: أصغر نظام أمان عالمي لمراقبة الأشياء والمساحات عن بعد

إذا كنت ترغب في أن تكون قادرا على مراقبة الأشياء أو المساحات التي يصعب تتبعها، فقد تكون مهتما بنظام أمان جديد يسمى Mimic Go، تم إنشاؤه بواسطة فريق من المطورين المقيمين في سان فرانسيسكو ، بكاليفورنيا.

يتألف هذا النظام من زر ذكي يمكن وضعه في أي مكان تقريبا يوفر تغذية مرتدة مباشرة إلى تطبيق الهاتف الذكي المصاحب المتوفر لأجهزة Android و iOS.

تتضمن ميزات نظام الأمان Mimic Go اتصال إنترنت عالمي مع LTE-M & eSIM، ومحطة لا تحتاج إلى قاعدة وتتبع GPS و Sensor Fusion وإشعارات الهاتف المحمول والأضواء الملونة وصفارات الإنذار وبطارية قابلة لإعادة الشحن لمدة 3 أشهر.

يمكنك حماية جميع الأشياء والمساحات باستخدام Mimic Go، وهو أصغر نظام أمان عالمي أثناء التنقل، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى حقائب الظهر والدراجات وغرف الفنادق والمعسكرات مع خوارزميات استشعار متقدمة لتأمين الأشياء والمناطق في أي مكان وفي أي وقت.

Mimic Go متاح للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 118 دولارا، مما يوفر 68٪ من التوفير من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساريا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي Indiegogo، وتتوفر أيضا مستشعرات أمان فردية بسعر 69 دولارا مع توقع الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير 2020.