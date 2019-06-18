فيديو: الإمارات تطلق هاتف نوكيا 2.2

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 12:30
يمكن شراء Nokia 2.2 الآن من متاجر التجزئة SharafDG في الإمارات بسعر 399 درهماً
يمكن شراء Nokia 2.2 الآن من متاجر التجزئة SharafDG في الإمارات بسعر 399 درهماً
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يكون لدى نوكيا 2.2 السعر 399 درهماً كما هو الحال مع نوكيا 3.2 في الإمارات

بعد الهند، يبدو أن الإمارات هي السوق الثاني حيث تم إطلاق هاتف نوكيا 2.2 للشراء من قبل HMD.

ويمكن شراء Nokia 2.2 الآن من متاجر التجزئة SharafDG في الإمارات بسعر 399 درهماً والعدد المتغير هو TA-1188.

ومع ذلك ، من المدهش أن يكون لدى نوكيا 2.2 السعر 399 درهماً كما هو الحال مع نوكيا 3.2 في الإمارات.

ويأتي نوكيا 2.2 بحجم شاشة 5.71 بوصة مع دقة عالية ونسبة 19: 9 ونوكيا 2.2 هو أول هواتف نوكيا الذكية للمبتدئين التي تأتي مع شاشة من الدرجة الأولى.

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Via SyndiGate.info


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