فيديو: تعرف على تاريخ الطائرة بوينغ 777 في أسطول طيران الإمارات
طائرة طيران الإمارات من طراز بوينغ 777-300ER كبيرة الحجم
احتفلت شركة طيران الإمارات بتسلمها آخر طائرة من طراز بوينغ 777-300ER كبيرة الحجم، والتي تعد الطائرة البوينغ 777 رقم 190 التي تتسلمها الشركة و146 من طراز 777-300ER.
تعرف على تاريخ هذه الطائرة كبيرة الحجم في أسطول الناقلة الجوية الإماراتية، بحسب موقع سي إن إن:
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