فيديو: ما هي أبرز وسائل التمويل العالمية؟

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تحتاج أي شركة أو حكومة للتمويل وقد تلجأ لوسائل دين مختلفة لتمويل مشاريعها وتوسعاتها
تحتاج أي شركة أو حكومة للتمويل وقد تلجأ لوسائل دين مختلفة لتمويل مشاريعها وتوسعاتها، وتختلف قدرة الدولة أو الشركة في الحصول على التمويل وبنسب فائدة متفاوتة حسب قوة اقتصادها و ملاءتها المالية.
التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على أبرز وسائل التمويل العالمية.
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