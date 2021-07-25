فيسبوك تعلن عن عزمها على إنفاق أكثر من مليار دولار على برامج مخصصة لمنتجي المحتويات

فوجئ عدد كبير من نجوم الإنترنت، كالممثل الكيني مارك مواس، بإعلان "فيسبوك" عزمها على إنفاق أكثر من مليار دولار على برامج مخصصة لمنتجي المحتويات، باعتبار أن الشبكة الساعية إلى منافسة منصات أخرى مثل "تيك توك" و"يوتيوب" أصبحت "بالية" نوعا ما، على قول مواس.

هذا الشاب البالغ الـ25، الذي يصل عدد متابعيه إلى 160 ألفا عبر "تيك توك"، يتحدث بمزيج من الإنجليزية واللغة السواحلية واللهجة العامية عن حياته الطالبية، يشكك في قدرته على تشجيع جمهوره على الانضمام إلى شبكة التواصل الاجتماعي.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال في رسالة إلكترونية "لدى أمي حساب على فيسبوك لكنها لا تعرف تيك توك، المحتوى الذي أنشره مصمم لأبناء جيل الألفية الذين يفضلون منصات أخرى".

وأعلنت "فيسبوك" الأسبوع الماضي، أنها ستخصص مليار دولار لكي تدفع حتى عام 2022 لمنتجي المحتوى، الذين ينشرون موادهم على منصتها، في مجالات متنوعة كالفكاهة أو الموضة أو ألعاب الفيديو.

وتخوض شبكات "يوتيوب" و"تيك توك" و"سناب شات" أصلا معركة شرسة لجذب نجوم التواصل الاجتماعي ومتابعيهم الذين يمكن أن يعودوا عليها بمداخيل إعلانية ضخمة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بدأت "سناب شات" إنفاق مليون دولار يوميا على أبرز منتجي المحتوى على منصتها ـ أما منتجو مقاطع الفيديو على "يوتيوب"، فبات في إمكانهم أيضا منذ 2007 الحصول على جزء صغير من المليارات التي تدرها الإعلانات على الموقع.

ولم تباشر "فيسبوك" بالدفع مقابل مقاطع الفيديو التي تحقق إقبالا كبيرا إلا عام 2017. أما "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك"، فلم تبدأ بإشراك المؤثرين في جزء من إيراداتها الإعلانية إلا في العام الماضي، إذ يحصلون على أموال من خلال الشراكات التي يعقدونها مباشرة مع العلامات التجارية.

ولم يفاجأ جو جالييزي المؤسس المشارك لوكالة "فايرل نيشن" لمشاهير الشبكات الاجتماعية بتأخر "فيسبوك".

فمجموعة مارك زاكربرج التي تأسست عام 2004، كانت قد بنت أصلا نموذجا إعلانيا متينا عندما بدأ المؤثرون الأوائل باقتحام الشبكات ولم يكن جذبهم ضروريا "لتغيير نموذج أعمال الشركة"، على ما يؤكد جالييزي.

لكن، كما المؤثرون، توجه متابعوهم أيضا، وهم من الجيل الشاب في معظمهم، إلى منصات أخرى، معززين الانطباع بأن "فيسبوك" موقع "بال" لأبناء ما يعرف بالجيل "زد" وهو لا يليق سوى بأهلهم.

فنسبة الأشخاص الذين يتخطون الـ65 من العمر المشتركين في "فيسبوك" ارتفعت بواقع الربع تقريبا خلال العام الماضي، أي أسرع بمرتين من معدل نمو الفئات العمرية الأخرى على أنواعها، بحسب تقرير "ديجيتال 2021" من إعداد "وي آر سوشال" و"هوتسويت".

وخلال النصف الأول من عام 2021، كان الصيني "تيك توك" التطبيق الأكثر تحميلا، بحسب مركز "سنسور تاوور" الأمريكي، وهو ما أطاح بـ"فيسبوك" في مجال إطلاق الصيحات الرائجة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا خلال الجائحة حيث أسهمت التسجيلات القصيرة المنشورة على منصته في تلطيف الأجواء لملايين الأشخاص.

ويقضي أحد أهداف خطة "فيسبوك" البالغة ميزانيتها مليار دولار بأن تعود المنصة رائجة وبألا ينفر الشباب منها.

وتؤكد كلوديا كامرون المسؤولة عن التسويق في شركة "آي إم إيه" للمؤثرين في أمستردام أن "منتجي المحتويات هم جزء مهم من المعادلة، لأنهم يطلقون الصيحات الرائجة".

ويعد الخبراء أنه من السابق لأوانه اعتبار أن حقبة "فيسبوك" ولت، إذ يقول جو جالييزي "لا يمكننا أن نسيء تقديرهم، فهم أقوياء جدا في مجال التكنولوجيا".

وتتمتع "فيسبوك" التي كسبت 84.2 مليار دولار من العائدات الإعلانية العام الماضي بقدرة مالية كبيرة تعطيها هامشا واسعا للاستثمار. وما انفك عدد المشتركين فيها يتزايد، مع 2.8 مليار مستخدم نشط اليوم في أنحاء العالم أجمع.

لكن لا بد من أن تستثمر "فيسبوك" مزيدا من الأموال، بحسب جالييزي الذي يلفت إلى أنه "من الصعب جدا اجتذاب كل منتجي المحتويات هؤلاء، إلا في حال استعانت "فيسبوك" بمبالغ طائلة جدا، والمقصود هنا أكثر من مليار دولار". ولم توضح المجموعة العملاقة بعد كيفية توزيع الأموال، غير أن كلوديا كامرون تتوقع أن يخصص جزء كبير منها لـ"إنستجرام" التي ما زالت تعد "رائجة".