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فيسبوك: جهات احتيالية مسحت بيانات 530 مليون مستخدم قبل سبتمبر 2019

منشور 08 نيسان / أبريل 2021 - 05:30
فيسبوك: جهات احتيالية مسحت بيانات 530 مليون مستخدم قبل سبتمبر 2019
وتابعت Facebook عبر منشور على مدونة "ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة".
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وأضافت الشركة أنها حددت المشكلة في وقتها وعدلت تلك الخاصية.

قالت شركة Facebook إن تسريب البيانات الذي كُشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة وأثر على نحو 530 مليون مستخدم يرجع إلى إساءة استخدام إحدى خواصها في عام 2019 وإن الشركة استطاعت سد هذه الثغرة عقب اكتشاف المشكلة في ذلك الوقت.

وذكر موقع Business Insider الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف وغيرها من البيانات الموجودة على ملفات المستخدمين كانت متاحة على قاعدة بيانات عامة. وقالت Facebook إن "جهات خبيثة" حصلت على البيانات قبل سبتمبر أيلول 2019 من خلال "حذف" ملفات مستغلة ثغرة في خاصية مزامنة قوائم الاتصال بشبكة التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة أنها حددت المشكلة في وقتها وعدلت تلك الخاصية.

وتابعت Facebook عبر منشور على مدونة "ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة".

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كلمات دالة:فيسبوكسرقة بيانات

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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